Во Владивостоке стартовал сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина

Владивосток, 8 января. Сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина начался в Приморье.

Об том рассказала представитель Приморской группы поддержки Путина Юлия Яковенко.

Как рассказала Яковенко, в период новогодних праздников сотни волонтеров прошли обучение. Сейчас они направлены на сбор подписей во все районы Приморского края. Как пишет РИА Новости, в крупных городах региона, таких как Владивосток, Находка, Артем, Уссурийск, открыты общедоступные пункты сбора подписей.

Напомним, Путин идет на выборы как самовыдвиженец. 27 декабря он представил в ЦИК документы для выдвижения кандидатом в президенты. Выборы президента РФ пройдут 18 марта 201 года.