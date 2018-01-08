Очередной «гений парковки» во Владивостоке стал звездой Интернета

Владивосток, 8 января. Автолюбитель обрел популярность в сети Интернет благодаря нелепой парковке у торгового центра «Седанка Сити» во Владивостоке. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчина занял сразу два парковочных места, так что разделительная полоса оказалась ровно между колесами автомобиля.

Нелепый поступок вызвал у других водителей желание припарковаться за его автомобилем, чтобы владелец неадекватно припаркованной машины еще долго «ждал у моря погоды», — передает deita.ru.

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