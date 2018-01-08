Внедорожник упал в канаву во Владивостоке

Владивосток, 8 января. Внедорожник Mitsubishi Pajero улетел в канаву во ходе дорожно-транспортного происшествия на Весенней улице во Владивостоке.

Сообщается, что дорожный инцидент произошел около базы Владснаб.

Согласно имеющейся информации, автомобиль улетел в кювет в ходе неудачной попытки припарковаться, сообщает Deita.ru.

К настоящему моменту информация о пострадавших не поступала.

Ранее RT на русском сообщало, что при падении внедорожника с моста в Тайшетском районе Иркутской области погибли два человека, еще двое пострадали.