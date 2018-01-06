На границе Приморья с Китаем появилась ледяная стена

Владивосток, 6 января. Огромная ледяная стена высотой 20 метров образовалась на расположенном в провинции Хэйлунцзян озере Ханка недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, стена образовалась по естественным причинам из-за согнавшего льдины в кучу сильного ветра. Изначально ее высота не превышала нескольких метров, но со временем высота стены превысила 20 метров, а ее протяженность составила несколько десятков километров.

По данным метеорологов, подобное явление наблюдает на озере Ханка регулярно.