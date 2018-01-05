Две 15-летние девушки попали под поезд в Приморье

Владивосток, 5 января. Пресс-служба Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ сообщила, что в четверг две несовершеннолетние девушки попали под поезд под Уссурийском.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 22.00 по местному времени. По данным ведомства, машинист, управлявший тепловозом, не смог предотвратить наезд на двух девушек 2002 года рождения, идущих по железнодорожным путям в районе станции Сахзавод.

В материале Deita.ru говорится, что в результате наезда одна из девушек погибла, вторая была госпитализирована с серьезными травмами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.