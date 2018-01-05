Жители Приморья поделились воспоминаниями о необычных встречах Нового года

Владивосток, 5 января. Жители Приморского края рассказали о самых необычных встречах Нового года в их жизни.

Так, жительнице Владивостока Арине довелось встретить новый год в Италии и стать свидетельницей старинной традиции, когда из окон выбрасывают старые вещи.

Житель Артема Николай рассказал про самую экстремальную встречу Нового года. На остановке такси его попросил присмотреть за сумкой неизвестный парень. Через некоторое время его задержала прибывшая полиция и новогоднюю ночь пришлось провести в отделении.

Жительница Уссурийского района Светлана Ивановна рассказала, что самым необычным стал Новый год, встреченный в самолете, летевшем в Сочи, говорится в материале Deita.ru.