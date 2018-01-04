Четыре ребенка и взрослый получили ожоги при прорыве трубы в санатории в Приморье

Владивосток, 4 января. Четыре ребенка и взрослый получили ожоги в результате прорыва трубы в санатории в поселке Горные Ключи Приморского края.

Дети получили ожоги нижних конечностей первой степени(покраснения), сообщает «Deita.ru». Охранник, пытавшийся остановить поток воды из стояка отопления, также получил ожоги. Их доставили в медицинское учреждение для осмотра, с ними будут работать психологи ГУ МЧС России по Приморскому краю и медучреждения.

Сообщение о том, что произошел порыв стояка отопления в санатории, поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю в 08.50 по местному времени 4 января. Прорыв трубы случился на втором этаже здания, сообщает региональное МЧС.