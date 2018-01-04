Во Владивостоке мужчина избил одноклассника своего сына

Владивосток, 4 января. Мужчина избил ученика третьего класса одного из образовательных учреждений Владивостока.

Сообщается, что родители избитого мальчика подали заявление в полицию по факту инцидента. По их словам, один из учеников постоянно задирался и бил их сына, в связи с чем мать мальчика пожаловалась руководству школы.

Через некоторое время отец обидчика пришел в школу и несколько раз ударил мальчика в живот и плечо, а затем предложив своему сыну избить жертву, говорится в материале Deita.ru.

Побои были зафиксированы, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».