Во Владивостоке мужчина избил одноклассника своего сына
Владивосток, 4 января. Мужчина избил ученика третьего класса одного из образовательных учреждений Владивостока.
Сообщается, что родители избитого мальчика подали заявление в полицию по факту инцидента. По их словам, один из учеников постоянно задирался и бил их сына, в связи с чем мать мальчика пожаловалась руководству школы.
Через некоторое время отец обидчика пришел в школу и несколько раз ударил мальчика в живот и плечо, а затем предложив своему сыну избить жертву, говорится в материале Deita.ru.
Побои были зафиксированы, после чего правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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