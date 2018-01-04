Один человек погиб в ДТП с участием четырех машин во Владивостоке

Владивосток, 4 января. ДТП с участием четырех автомобилей произошло во Владивостоке. В результате аварии погиб один человек.

Инцидент произошел в районе дома 72 на проспекте Столетия Владивостока. Автомобиль Toyota Sienta двигался в направлении Второй Речки, когда его занесло. На полной скорости машина зацепила Toyota Hilux Surf, после чего оба автомобиля выбросило на обочину, где те столкнулись с Daihatsu Terios и Suzuki Escudo.

Как пишет издание Deita.ru, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме него в салоне была девушка, которая получила во время ДТП тяжелые травмы и скончалась, не приходя в сознание. Сам водитель также пострадал в ДТП и сейчас госпитализирован.