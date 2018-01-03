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Мэр Владивостока предложил решение проблемы выброшенных после Нового года елок
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    Мэр Владивостока предложил решение проблемы выброшенных после Нового года елок

    2:47  3 Января 2018  /обновлено: 2:48  03 Января 2018
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    Мэр Владивостока предложил решение проблемы выброшенных после Нового года елок

    Владивосток, 3 января. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил предпринимателям организовать аренду живых елок, чтобы спасти город от выброшенных после новогодних праздников деревьев. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    Градоначальник отметил, что нужно переосмыслить подход к традиционному новогоднему украшению, при котором елки рубят и ставят дома на неделю, а потом «заваливают город мертвыми деревьями». Как альтернативу Веркеенко предложил организовать аренду живых деревьев.

    «Идея для предпринимателей — организация аренды живой маленькой елки с доставкой или вывозом на место, если уж очень живое дерево в дом хочется», — заявил мэр Владивостока.

    Автор: Виталий Малясев
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    #новый год #владивосток #елки
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