Мэр Владивостока предложил решение проблемы выброшенных после Нового года елок

Владивосток, 3 января. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко предложил предпринимателям организовать аренду живых елок, чтобы спасти город от выброшенных после новогодних праздников деревьев. Об этом сообщает портал Deita.ru.

Градоначальник отметил, что нужно переосмыслить подход к традиционному новогоднему украшению, при котором елки рубят и ставят дома на неделю, а потом «заваливают город мертвыми деревьями». Как альтернативу Веркеенко предложил организовать аренду живых деревьев.