В страшном ДТП в Приморье погибли четыре человека

Владивосток, 3 января. В результате лобового столкновения на трассе в Приморье погибли четыре человека. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, ДТП произошло в Партизанском районе недалеко от села Перетино. Иномарка Nissan Wingroаd выехала на встречную полосу и врезалась в двигавшуюся во встречном направлении Toyota Chaser. В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир Nissan и водитель Toyota. Второй пассажир выехавшей на встречную полосу иномарки был госпитализирован, но скончался в реанимации.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ночного ДТП во Владивостоке перевернулся автомобиль.