Житель Приморья под Новый год уехал из дома на машине и пропал без вести

Владивосток, 2 января. Полиция продолжает поиски жителя Приморского края, который уехал из дома на машине и пропал без вести.

Как сообщает «Deita.ru», Алиаббасов Турал в ночь с 29 на 30 декабря уехал на машине из дома, и до сих пор нет никакой информации о его настоящем местонахождении. Рост мужчины составляет 160 сантиметров. У него черные волосы и борода, глаза карего цвета. Телосложение плотное. Во время ухода из дома на нем была черный удлиненный пуховик, джинсы темного цвета, темные ботинки и ветровка темно-синего цвета.

После операции у пропавшего мужчины остался шрам. Полиция просит всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении мужчины, незамедлительно обратиться в дежурную часть или позвонить по телефону 02.