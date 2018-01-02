Деревянная баня сгорела в Приморье

Владивосток, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Приморском крае накануне ночью: загорелись надворные строения.

По информации «Deita.ru», загорелись надворные строения, расположенные на улице Комсомольская в селе Черниговка. Чрезвычайное происшествие случилось в ночь на вторник, 2 января. После поступления на пульт дежурного сообщения о возгорании пожарно-спасательная бригада незамедлительно прибыла на место. Удалось остановить, что очагом возгорания стала деревянная баня.

Пять человек личного состава и одна единица техники участвовали в ликвидации пожара. По последним данным известно, что пострадавших при пожаре нет.