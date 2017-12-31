Жители Владивостока встретили Новый год катанием с ледяной горки

Владивосток, 31 декабря. Жители Владивостока встретили новый год с гуляниями, праздничным салютом и катаниями с ледяной горки.

Выяснилось, что самым популярным аттракционом во Владивостоке стал объект, расположенным на площади Борцов Революции, где недавно появилась ледяная горка. Вокруг светодинамической елки построили маленький новогодний городок с фигурками из дерева.

Всего для жителей Владивостока работают 20 развлекательных площадок.