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Путин подарил тяжело больному мальчику из Приморья компьютер
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    Путин подарил тяжело больному мальчику из Приморья компьютер

    9:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 9:05  29 Декабря 2017
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    Путин подарил тяжело больному мальчику из Приморья компьютер

    Москва, 29 декабря. По поручению президента России Владимира Путина больному раком мальчику из Приморья подарили компьютер. Об этом со ссылкой на администрацию Приморского края сообщает РИА Новости.

    «Сережа Тимофеев, к которому в четверг, 28 декабря, приехал в гости заместитель главы региона Константин Межонов, живет с мамой в селе Прилуки Хорольского района. Недавно мальчик отметил свой 13-й день рождения, и желанным подарком для него был персональный компьютер», — цитирует администрацию региона агентство.

    Мальчик болеет раком головного мозга, и все деньги семьи уходят на дорогостоящие лекарства. Чтобы исполнить мечту сына о компьютере, мама Сережи обратилась к президенту России Владимиру Путину. Администрация Приморского края отмечает, что мальчик пережил несколько операций и по состоянию здоровья не может видеться с друзьями. Единственной возможностью общаться с друзьями для него стали компьютер и Интернет.

    Приехавший в гости к Сереже Трофимову чиновник вручил мальчику компьютер и поздравил его с наступающим новым годом.

    Автор: Виталий Малясев
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    #путин #ребенок #приморье #подарок
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