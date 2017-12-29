Автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без добычи

Владивосток, 29 декабря. Неизвестные автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без пойманной им же добычи.

Об этом стало известно в ходе исследования немного нестандартного поведения на одной из дорог региона дикой кошки. Леопард вместо того, чтобы спокойно пересечь трассу, осматривался вокруг, и, казалось, что-то искал.

Как сообщает Deita.ru, момент выхода кошки на дорогу у поселка Славянка на видео сняли очевидцы, которые заприметив животное, остановили автомобиль, дабы дать животному спокойно пересечь проезжую часть.

Кадры изучили эксперты национального парка «Земля Леопарда», которое позже выехали на место съемок. Как оказалось, ранее дикая кошка поймала добычу, несла ее через дорогу и, видимо испугавшись проезжающих мимо авто, бросила тушу.

Автолюбители, в свою очередь, подобрали чужую добычу и увезли с собой. Именно этим – поиском пропавшей добычи и объясняется странное поведение леопарда у дороги, попавшее на видео.