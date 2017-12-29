Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Все городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Общество
Автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без добычи
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без добычи

    6:03  29 Декабря 2017  /обновлено: 6:03  29 Декабря 2017
    119

    Автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без добычи

    Владивосток, 29 декабря. Неизвестные автомобилисты в Приморском крае оставили леопарда без пойманной им же добычи.

    Об этом стало известно  в ходе исследования немного нестандартного поведения на одной из дорог региона дикой кошки. Леопард вместо того, чтобы спокойно пересечь трассу, осматривался вокруг, и, казалось, что-то искал.

    Как сообщает Deita.ru, момент выхода кошки на дорогу у поселка Славянка на видео сняли очевидцы, которые заприметив животное, остановили автомобиль, дабы дать животному спокойно пересечь проезжую часть.

    Кадры изучили эксперты национального парка «Земля Леопарда», которое позже выехали на место съемок. Как оказалось, ранее дикая кошка поймала добычу, несла ее через дорогу и, видимо испугавшись проезжающих мимо авто, бросила тушу.

    Автолюбители, в свою очередь, подобрали чужую добычу и увезли с собой. Именно этим – поиском пропавшей добычи и объясняется странное поведение леопарда у дороги, попавшее на видео.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #приморский край #земля леопарда #леопард
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        1231
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        4753
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        297
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        495