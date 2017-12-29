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Житель Приморья открыл стрельбу в одной из саун Владивостока
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    Житель Приморья открыл стрельбу в одной из саун Владивостока

    2:54  29 Декабря 2017  /обновлено: 2:55  29 Декабря 2017
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    Житель Приморья открыл стрельбу в одной из саун Владивостока

    Владивосток, 29 декабря. Житель Приморья устроил стрельбу в одной из саун Владивостока. В результате действий нападавшего один человек получил ранение.

    По словам очевидцев, злоумышленник ворвался в помещение сауны и открыл огонь из пистолета. Администрация заведения немедленно вызвала полицию, которой удалось задержать стрелка. Объяснить мотивы своих действий задержанный затруднился.

    Как пишет издание Deita.ru, в результате инцидента один из посетителей сауны получил ранение. Он был госпитализирован прибывшими на место сотрудниками скорой помощи.

    Сейчас следователи ведут проверку по факту случившегося, устанавливая все обстоятельства произошедшего.

     

    Автор: Антон Зарубин
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    #стрельба #приморье #владивосток #сауна
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