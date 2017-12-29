Житель Приморья открыл стрельбу в одной из саун Владивостока

Владивосток, 29 декабря. Житель Приморья устроил стрельбу в одной из саун Владивостока. В результате действий нападавшего один человек получил ранение.

По словам очевидцев, злоумышленник ворвался в помещение сауны и открыл огонь из пистолета. Администрация заведения немедленно вызвала полицию, которой удалось задержать стрелка. Объяснить мотивы своих действий задержанный затруднился.

Как пишет издание Deita.ru, в результате инцидента один из посетителей сауны получил ранение. Он был госпитализирован прибывшими на место сотрудниками скорой помощи.

Сейчас следователи ведут проверку по факту случившегося, устанавливая все обстоятельства произошедшего.