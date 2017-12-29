Кроссовер Mazda CX-9 начнут производить во Владивостоке в 2018 году

Владивосток, 29 декабря. Росстандарт опубликовал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на кроссовер Mazda CX-9. Согласно приведенному документу, производство модели будет осуществляться во Владивостоке на совместном российско-японском предприятии Mazda-Sollers.

Продажи нового кроссовера начались в России в октябре 2017 года. Новинка обладает 2,5-литровым двигателем мощностью 231 л. с., шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Сейчас эти автомобили поставляются в Россию из Японии.

Опубликованный Росстандартом ОТТС вступит в действие с 19 февраля 2018 года. Согласно этому документу, сборочная площадка для автомобилей находится в Приморском крае. Отмечается, что CX-9 стане уже третьей моделью Mazda, которую собирают в России. Напомним, что во Владивостоке также выпускаются кроссовер CX-5 и седан Mazda6.