Пожарные спасли двух женщин из горящего дома во Владивостоке

Владивосток, 28 декабря. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения эвакуировали двух женщин из горящего дома, который расположен на улице Луговая во Владивостоке.

Получив сообщение о возгорании одноподъездного двенадцатиэтажного дома, пожарные спустя минуту были на месте происшествия, сообщает «Deita.ru». Первая бригада огнеборцев стала тушить пожар и выяснила, что горит подсобка рядом с квартирой на десятом этаже здания.

На месте происшествия работали 24 огеборца, им потребовалось менее 40 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Отмечается, что площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.