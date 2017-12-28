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Пожарные спасли двух женщин из горящего дома во Владивостоке
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    Пожарные спасли двух женщин из горящего дома во Владивостоке

    19:35  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:35  28 Декабря 2017
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    Пожарные спасли двух женщин из горящего дома во Владивостоке

    Владивосток, 28 декабря. Сотрудники пожарно-спасательного подразделения эвакуировали двух женщин из горящего дома, который расположен на улице Луговая во Владивостоке.

    Получив сообщение о возгорании одноподъездного двенадцатиэтажного дома, пожарные спустя минуту были на месте происшествия, сообщает «Deita.ru». Первая бригада огнеборцев стала тушить пожар и выяснила, что горит подсобка рядом с квартирой на десятом этаже здания.

    На месте происшествия работали 24 огеборца, им потребовалось менее 40 минут, чтобы полностью ликвидировать пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю. Отмечается, что площадь пожара составила пять квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #владивосток
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