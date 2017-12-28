Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха

Владивосток, 28 декабря. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский станет исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета.

Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов объявил о том, что Владимир Миклушевский будет назначен и.о. ректора московского Политеха в четверг, 28 декабря. Отмечается, что бывший губернатор Приморского края был проректором по экономике и финансам в Московском институте стали и сплавов в 2004 году, сообщает «Deita.ru». В апреле 2007 года он занял должность первого проректора Московского института стали и сплавов.

Владимир Миклушевский был губернатором Приморья с марта 2012 по октябрь 2017 года. Он ушел досрочно ушел в отставку 4 октября этого года.