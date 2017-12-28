Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов
Политика
Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха

    19:20  28 Декабря 2017  /обновлено: 19:20  28 Декабря 2017
    204

    Экс-губернатор Приморского края назначен и.о. ректора московского Политеха

    Владивосток, 28 декабря. Бывший губернатор Приморского края Владимир Миклушевский станет исполняющим обязанности ректора Московского политехнического университета.

    Пресс-секретарь министра образования и науки Андрей Емельянов объявил о том, что Владимир Миклушевский будет назначен и.о. ректора московского Политеха в четверг, 28 декабря. Отмечается, что бывший губернатор Приморского края был проректором по экономике и финансам в Московском институте стали и сплавов в 2004 году, сообщает «Deita.ru». В апреле 2007 года он занял должность первого проректора Московского института стали и сплавов.

    Владимир Миклушевский был губернатором Приморья с марта 2012 по октябрь 2017 года. Он ушел досрочно ушел в отставку 4 октября этого года.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владимир миклушевский #приморский край #владивосток
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Читайте нас в Дзене
        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        Москва не ведет с Киевом переговоры о долге в $3 млрд — Силуанов

        21:23   28 Декабря 2017
        45
        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        МИД РФ отреагировал на попытку боевиков атаковать российскую базу в Хмеймиме

        15:25   28 Декабря 2017
        2553
        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        ЦИК дал «зеленый свет» официальной кампании Путина на выборах-2018

        14:47   28 Декабря 2017
        236
        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        Хмеймим и Тартус являются важными форпостами защиты России — Путин

        10:37   28 Декабря 2017
        423