ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»

Владивосток, 28 декабря. Фронтовая авиация ВКС РФ провела летно-тактические учения по уничтожению наземных объектов.

Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что летчики фронтовой авиации на специализированных полигонах ВВО отработали вопросы точечных ударов по заданным координатам.

При выполнении учебно-боевых задач экипажи штурмовиков Су-25 и Су-25СМ «Грач» выполнили пуски авиаракет и авиационных бомб по наземным целям условного противника, имитирующим полевой лагерь.

Летчики провели тренировку по использованию пушечного вооружения штурмовиков и успешно поразили мишени, имитирующие бронетехнику. Отмечается, что в летно-тактических учениях было задействовано более 10 боевых машин.