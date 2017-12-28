ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»
Владивосток, 28 декабря. Фронтовая авиация ВКС РФ провела летно-тактические учения по уничтожению наземных объектов.
Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что летчики фронтовой авиации на специализированных полигонах ВВО отработали вопросы точечных ударов по заданным координатам.
При выполнении учебно-боевых задач экипажи штурмовиков Су-25 и Су-25СМ «Грач» выполнили пуски авиаракет и авиационных бомб по наземным целям условного противника, имитирующим полевой лагерь.
Летчики провели тренировку по использованию пушечного вооружения штурмовиков и успешно поразили мишени, имитирующие бронетехнику. Отмечается, что в летно-тактических учениях было задействовано более 10 боевых машин.