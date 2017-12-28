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Политика
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Россия
ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»
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    ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»

    14:13  28 Декабря 2017  /обновлено: 14:13  28 Декабря 2017
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    ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»

    Владивосток, 28 декабря. Фронтовая авиация ВКС РФ провела летно-тактические учения по уничтожению наземных объектов.

    Пресс-служба Восточного военного округа сообщила, что летчики фронтовой авиации на специализированных полигонах ВВО отработали вопросы точечных ударов по заданным координатам.

    При выполнении учебно-боевых задач экипажи штурмовиков Су-25 и Су-25СМ «Грач» выполнили пуски авиаракет и авиационных бомб по наземным целям условного противника, имитирующим полевой лагерь.

    Летчики провели тренировку по использованию пушечного вооружения штурмовиков и успешно поразили мишени, имитирующие бронетехнику. Отмечается, что в летно-тактических учениях было задействовано более 10 боевых машин.

    ВКС РФ на Дальнем Востоке отработали уничтожение лагеря «противника»

    Автор: Алексей Громов
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