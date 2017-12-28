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Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва в «Перекрестке» в Петербурге
Происшествия
Пробка образовалась во Владивостоке из-за падения трубы с фуры
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    Пробка образовалась во Владивостоке из-за падения трубы с фуры

    7:47  28 Декабря 2017  /обновлено: 7:48  28 Декабря 2017
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    Пробка образовалась во Владивостоке из-за падения трубы с фуры

    Владивосток, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в районе перекрестка Луговой во Владивостоке.

    Как пишет Deita.ru, ссылаясь на свои источники, труба с фуры упала прямо на проезжую часть. Отмечается, что большегруз остановился. Водитель выставил знак аварийной остановки.

    Как пишут СМИ, информации о погибших или пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. Из-за происшествия улица Спортивная до площади Луговой, частично улицы Борисенко, Фадеева и Вилкова встали в пробку. Движение на этом участке происходит со скоростью не более семи километров в час.

    Пробка образовалась во Владивостоке из-за падения трубы с фуры

    Автор: Алия Садыкова
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    #дтп #авария #владивосток
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