Пробка образовалась во Владивостоке из-за падения трубы с фуры

Владивосток, 28 декабря. Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в районе перекрестка Луговой во Владивостоке.

Как пишет Deita.ru, ссылаясь на свои источники, труба с фуры упала прямо на проезжую часть. Отмечается, что большегруз остановился. Водитель выставил знак аварийной остановки.

Как пишут СМИ, информации о погибших или пострадавших в результате инцидента на данный момент нет. Из-за происшествия улица Спортивная до площади Луговой, частично улицы Борисенко, Фадеева и Вилкова встали в пробку. Движение на этом участке происходит со скоростью не более семи километров в час.