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СМИ узнали подробности выборов нового мэра Владивостока
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    СМИ узнали подробности выборов нового мэра Владивостока

    5:48  28 Декабря 2017
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    СМИ узнали подробности выборов нового мэра Владивостока

    Владивосток, 28 декабря. Приморские СМИ узнали детали избрания нового главы краевой столицы.

    Сообщается, что кандидатура Виталия Веркеенко на пост мэра Владивостока была единогласно поддержана присутствующими депутатами, в том числе и фракции КП­РФ, несмотря на то, что недавно руководитель фракции Ев­гений Ляшенко заявил, что коммунисты будут бойкотировать голосование.

    Отмечается, что Веркеенко был приглашен на заседание думской фракции. И в процессе общения и знакомства произвел положительное впечатление.

    В материале Deita.ru отмечается, что по всей видимости «непримиримые борцы с режимом» были покорены Веркеенко настолько, что отдали за него свои голоса.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владивосток #виталий веркеенко
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