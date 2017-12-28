Проезд в общественном транспорте во Владивостоке подорожает с 1 января

Владивосток, 28 декабря. Администрация Приморского края сообщила, что с 1 января во Владивостоке произойдет повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

Сообщается, что плата за проезд в автобусах в краевой столице подорожает до 23 рублей. Отмечается, что перевозчики предложили городской администрации пересмотреть тариф из-за роста эксплуатационных затрат, говорится в материале Deita.ru.

В настоящее время стоимость проезда в автобусе во Владивостоке составляет 21 рубль.

Напомним, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на 1 рубль.