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Проезд в общественном транспорте во Владивостоке подорожает с 1 января
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    Проезд в общественном транспорте во Владивостоке подорожает с 1 января

    4:21  28 Декабря 2017
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    Проезд в общественном транспорте во Владивостоке подорожает с 1 января

    Владивосток, 28 декабря. Администрация Приморского края сообщила, что с 1 января во Владивостоке произойдет повышение тарифов на проезд в общественном транспорте.

    Сообщается, что плата за проезд в автобусах в краевой столице подорожает до 23 рублей. Отмечается, что перевозчики предложили городской администрации пересмотреть тариф из-за роста эксплуатационных затрат, говорится в материале Deita.ru.

    В настоящее время стоимость проезда в автобусе во Владивостоке составляет 21 рубль.

    Напомним, что в последний раз стоимость проезда в общественном транспорте в Приморье повышали в январе 2017 года, тогда она увеличилась на 1 рубль.

    Автор: Ирина Новикова
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    #владивосток #общественный транспорт #стоимость проезда
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