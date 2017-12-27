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Миллионные счета за электричество получили жители Приморья
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    Миллионные счета за электричество получили жители Приморья

    8:34  27 Декабря 2017  /обновлено: 8:34  27 Декабря 2017
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    Миллионные счета за электричество получили жители Приморья

    Владивосток, 27 декабря. Сразу 35 жителей города Артем, что в Приморском крае, получили миллионные счета за потребленную электроэнергию.

    Как оказалось, причиной неправильного начисления стоимости тарифов был технический сбой. При этом все абоненты, получившие неправильные счета, использовали услугу рассылки по электронной почте.

    В пресс-службе Дальневосточной энергетической компании ТАСС рассказали, что система ошибочно ввела  в графе потребленной электроэнергии значение 99999 кВт/ч, что и привело к формированию неправильного счета.

    На данный момент ошибка уже устранена, абонентам направлены разъяснения и в этот же день были разосланы корректные электронные квитанции.

    Автор: Константин Терехов
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    #жкх #приморский край #электричество #артем
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