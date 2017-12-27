Виновница ДТП во Владивостоке оставила неоднозначную записку

Владивосток, 27 декабря. Накануне в столице Приморского края возле остановки «Лаборатория» произошло небольшое ДТП — девушка притерла чужой хэтчбек и уехала.

Впрочем, как сообщает «Deita.ru», со ссылкой на паблик dps_vl, интересно не это, а записка, которую оставила виновница ДТП: «Я притерла вашу машину – задний бампер с левой стороны. Позвоните по номеру».

При этом в номере телефона не была указана одна цифра, что, как посчитали читатели паблика, есть ни что иное, как насмешка. Но есть и те, кто считают, что девушка эта сделала не нарочно – просто торопилась, и забыла написать одну цифру.