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Политика
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Происшествия
Виновница ДТП во Владивостоке оставила неоднозначную записку
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    Виновница ДТП во Владивостоке оставила неоднозначную записку

    6:27  27 Декабря 2017  /обновлено: 6:27  27 Декабря 2017
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    Виновница ДТП во Владивостоке оставила неоднозначную записку

    Владивосток, 27 декабря. Накануне в столице Приморского края возле остановки «Лаборатория» произошло небольшое ДТП — девушка притерла чужой хэтчбек и уехала.

    Впрочем, как сообщает «Deita.ru», со ссылкой на паблик dps_vl, интересно не это, а записка, которую оставила виновница ДТП: «Я притерла вашу машину – задний бампер с левой стороны. Позвоните по номеру».

    При этом в номере телефона не была указана одна цифра, что, как посчитали читатели паблика, есть ни что иное, как насмешка. Но есть и те, кто считают, что девушка эта сделала не нарочно – просто торопилась, и забыла написать одну цифру.

    Автор: Константин Терехов
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    #дтп #владивосток
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