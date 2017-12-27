Во Владивостоке задержали дезертира, шесть лет находившегося в федеральном розыске

Владивосток, 27 декабря. Пресс-служба территориального управления МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу сообщила, что во Владивостоке правоохранители задержали мужчину, более 6 лет находившегося в федеральном розыске.

Сообщается, что в ходе патрулирования железнодорожного вокзала полицейские решили проверить документы у подозрительного мужчины. В ходе проверки выяснилось, что 27-летний житель Еврейской автономной области с 2011 года находится в федеральном розыске за дезертирство.

В материале Deita.ru отмечается, что задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.