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Политика
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Общество
Голодная лошадь гуляет по Находке третьи сутки
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    Голодная лошадь гуляет по Находке третьи сутки

    6:11  27 Декабря 2017  /обновлено: 6:11  27 Декабря 2017
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    Голодная лошадь гуляет по Находке третьи сутки

    Приморский край, 27 декабря. В микрорайоне Врангель в Находке, что в Приморском крае, несколько дней гуляет голодная лошадь.

    Как сообщает Deita.ru, со ссылкой на паблик «ДПС-Контроль», животное бродит по улицам города, притом – одна, без хозяина, и, судя по всему, давно уже ничего не ела.

    Лошадь подходит к людям в поисках пищи. При этом ее не пугает близость оживленной автомобильной трассы. Меж тем, крупное животное может стать виновником ДТП.

    «Согласно КоАП за это предусмотрена ответственность хозяину лошади. Может хозяин увидит и заберет свою лошадь, пока ее не сбили», - говорится в подписи к посту.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #приморский край
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