Голодная лошадь гуляет по Находке третьи сутки

Приморский край, 27 декабря. В микрорайоне Врангель в Находке, что в Приморском крае, несколько дней гуляет голодная лошадь.

Как сообщает Deita.ru, со ссылкой на паблик «ДПС-Контроль», животное бродит по улицам города, притом – одна, без хозяина, и, судя по всему, давно уже ничего не ела.

Лошадь подходит к людям в поисках пищи. При этом ее не пугает близость оживленной автомобильной трассы. Меж тем, крупное животное может стать виновником ДТП.