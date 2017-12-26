Опубликовано видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморье

Владивосток, 26 декабря. Одному из автолюбителей удалось снять на видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморском крае.

Как сообщает «Deita.ru», редкие кадры были сделаны в районе села Барабаш, что Хасанском районе. Специалистам ФГБУ «Земля леопарда» удалось выяснить, что любопытным животным оказалась самка Leo 69F.

«Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком», — пояснили сотрудники парка.

Вот именно поэтому стоило только самке леопарда увидеть в транспортном средстве живое существо, как она поспешила скрыться, что имело место быть и в данном конкретном случае.