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Опубликовано видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморье
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    Опубликовано видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморье

    6:23  26 Декабря 2017  /обновлено: 6:23  26 Декабря 2017
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    Опубликовано видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморье

    Владивосток, 26 декабря. Одному из автолюбителей удалось снять на видео, как любопытный леопард наблюдает за трассой в Приморском крае.

    Как сообщает «Deita.ru», редкие кадры были сделаны в районе села Барабаш, что Хасанском районе. Специалистам ФГБУ «Земля леопарда» удалось выяснить, что любопытным животным оказалась самка Leo 69F.

    «Подобная реакция леопарда на транспорт наблюдалась нами и раньше. Дело в том, что дикие звери воспринимают автомобили как что-то менее опасное и угрожающее по сравнению с пешим человеком», — пояснили сотрудники парка.

    Вот именно поэтому стоило только самке леопарда увидеть в транспортном средстве живое существо, как она поспешила скрыться, что имело место быть и в данном конкретном случае.

    Автор: Константин Терехов
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    #россия #владивосток #земля леопарда #леопард
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