Пума подружилась с щенком хаски в Приморье

Владивосток, 26 декабря. В приморском сафари-парке детеныш канадской пумы завел дружбу с щенком хаски. Об этом со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева сообщает Deita.ru.

По данным издания, детеныш пумы по кличке Пумка и щенок хаски Умка часто виделись через разделительную сетку. Когда малышам дали возможность порезвиться вместе, они с радостью провели совместную прогулку. На размещенном в сервисе YouTube видео малыши бегают по снегу, играют друг с другом и с сотрудниками парка.

Напомним, в декабре во Владивостоке после реконструкции открылся цирк. Зрителей первых выступлений поразили внушительные габариты дрессированных животных, которые выступили в цирке.