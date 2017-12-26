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Пума подружилась с щенком хаски в Приморье
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    Пума подружилась с щенком хаски в Приморье

    4:18  26 Декабря 2017  /обновлено: 4:18  26 Декабря 2017
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    Пума подружилась с щенком хаски в Приморье

    Владивосток, 26 декабря. В приморском сафари-парке детеныш канадской пумы завел дружбу с щенком хаски. Об этом со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева сообщает Deita.ru.

    По данным издания, детеныш пумы по кличке Пумка и щенок хаски Умка часто виделись через разделительную сетку. Когда малышам дали возможность порезвиться вместе, они с радостью провели совместную прогулку. На размещенном в сервисе YouTube видео малыши бегают по снегу, играют друг с другом и с сотрудниками парка.

    Напомним, в декабре во Владивостоке после реконструкции открылся цирк. Зрителей первых выступлений поразили внушительные габариты дрессированных животных, которые выступили в цирке.

    Автор: Виталий Малясев
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    #приморье #сафари-парк
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