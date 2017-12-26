Новый владелец переименует отель Hyundai во Владивостоке

Владивосток, 26 декабря. Новый владелец популярного отеля Hyundai даст ему свое название. Об этом сообщает Deita.ru.

Отель получит название Lotte. Южнокорейская корпорация с таким же названием находится в завершающей стадии покупки популярной гостиницы. Помимо покупки отеля Hyundai, корейская компания приобрела земельный участок в столице Приморья. Lotte Group рассматривает возможность инвестировать средства в строительство на нем отеля.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провел встречи с предложившими проекты развития Владивостока проектными организациями России и Японии. Шувалов назвал интересным представленный японской стороной мастер-план развития города, но высказал ряд замечаний к нему.