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Новый владелец переименует отель Hyundai во Владивостоке
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    Новый владелец переименует отель Hyundai во Владивостоке

    3:54  26 Декабря 2017  /обновлено: 3:54  26 Декабря 2017
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    Новый владелец переименует отель Hyundai во Владивостоке

    Владивосток, 26 декабря. Новый владелец популярного отеля Hyundai даст ему свое название. Об этом сообщает Deita.ru.

    Отель получит название Lotte. Южнокорейская корпорация с таким же названием находится в завершающей стадии покупки популярной гостиницы. Помимо покупки отеля Hyundai, корейская компания приобрела земельный участок в столице Приморья. Lotte Group  рассматривает возможность инвестировать средства в строительство на нем отеля.

    Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов провел встречи с предложившими проекты развития Владивостока проектными организациями России и Японии. Шувалов назвал интересным представленный японской стороной мастер-план развития города, но высказал ряд замечаний к нему.

    Автор: Виталий Малясев
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    #владивосток #отель #покупка
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