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Украина
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Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморском крае
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    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморском крае

    6:53  25 Декабря 2017  /обновлено: 6:53  25 Декабря 2017
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    Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморском крае

    Владивосток, 25 декабря. В ночном пожаре в жилом доме в городе Лесозаводск, что в Приморском крае, погибли четыре человека.

    Как сообщает «Deita.ru», со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, среди погибших есть несовершеннолетний. Кроме того на пожаре есть пострадавшие, жизни которых ничего не угрожает.

    Сигнал о возгорании в одной из квартир одноэтажного дома поступил на пульт дежурного в районе полпервого ночи. Через полтора часа пожар был локализован, а к четырем утра полностью ликвидирован.

    Сообщается, что общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении было задействовано 25 человек и 9 единиц техники. О причинах трагедии станет известно позже.
     

    Автор: Константин Терехов
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    #пожар #мчс #владивосток
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