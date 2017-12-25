Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Приморском крае

Владивосток, 25 декабря. В ночном пожаре в жилом доме в городе Лесозаводск, что в Приморском крае, погибли четыре человека.

Как сообщает «Deita.ru», со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС, среди погибших есть несовершеннолетний. Кроме того на пожаре есть пострадавшие, жизни которых ничего не угрожает.

Сигнал о возгорании в одной из квартир одноэтажного дома поступил на пульт дежурного в районе полпервого ночи. Через полтора часа пожар был локализован, а к четырем утра полностью ликвидирован.

Сообщается, что общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении было задействовано 25 человек и 9 единиц техники. О причинах трагедии станет известно позже.

