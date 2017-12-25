Полуголые мужчины проехали на мотоциклах по улицам Владивостока

Владивосток, 25 декабря. Практически обнаженные байкеры прокатились на днях на своих железных конях по улицам краевого центра.

Как сообщает «Deita.ru», заезд, который прошел по маршруту от улицы Семеновской до Пушкинской улицы, состоялся в рамках ежегодной так называемой акции «для поднятия настроения».

По замыслу организаторов, прокатываясь на мотоциклах в зимний день в одном нижнем белье и шлемах, мужчины дарят горожанам позитив, и напоминают о скором наступлении Нового года.

