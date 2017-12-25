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Украина
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Происшествия
В результате ночного ДТП во Владивостоке перевернулась легковушка
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    В результате ночного ДТП во Владивостоке перевернулась легковушка

    5:16  25 Декабря 2017  /обновлено: 5:16  25 Декабря 2017
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    В результате ночного ДТП во Владивостоке перевернулась легковушка

    Владивосток, 25 декабря. Во Владивостоке в ночь на понедельник произошло страшное ДТП. Об этом сообщает портал Deita.ru.

    По данным издания, столкновение двух легковушек произошло в районе проспекта 100-летия Владивостоку. В результате ДТП один из автомобилей перевернулся на крышу. О погибших и пострадавших не сообщается. На месте происшествия работают специалисты.

    Накануне другое страшное ДТП произошло в Уссурийске. В результате аварии машину частного охранного предприятия (ЧОП) буквально разорвало на части. Водитель служебного автомобиля был госпитализирован.

    Автор: Виталий Малясев
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    #дтп #авария #владивосток
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