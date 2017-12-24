Машину ЧОПа разорвало во время страшной аварии в Приморье
Уссурийск, 24 декабря. Автомобиль частного охранного предприятия попал в страшное ДТП в Уссурийске Приморского края.
Сообщается, что в результате аварии машину буквально разорвало. Инцидент произошел 23 декабря. Остальные подробности происшествия в настоящее время остаются неизвестными.
Отмечается, что во время ДТП пострадал водитель служебной машины и был госпитализирован прибывшей скорой.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают дальнейшую причину случившегося.
Сегодня в Уссурийске произошло жесткое дтп. Машину "чоповцев" буквально разорвало. Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. ???? По вопросам РЕКЛАМЫ обращаться в DIRECT. ????Полезные проекты Владивостока: ????@PRIMNEWS - Новости и факты из жизни города и края. ????@BURO_NAHODOK.VL - Всё о потерях. ????@AUTO_BARAHOLKA.VL - АВТОбарахолка купи-продай. Подписывайтесь