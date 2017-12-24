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Происшествия
Машину ЧОПа разорвало во время страшной аварии в Приморье
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    Машину ЧОПа разорвало во время страшной аварии в Приморье

    3:55  24 Декабря 2017
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    Машину ЧОПа разорвало во время страшной аварии в Приморье

    Уссурийск, 24 декабря. Автомобиль частного охранного предприятия попал в страшное ДТП в Уссурийске Приморского края.

    Сообщается, что в результате аварии машину буквально разорвало. Инцидент произошел 23 декабря. Остальные подробности происшествия в настоящее время остаются неизвестными.

    Отмечается, что во время ДТП пострадал водитель служебной машины и был госпитализирован прибывшей скорой.

    Сотрудники правоохранительных органов устанавливают дальнейшую причину случившегося.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дтп #приморье #чоп
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