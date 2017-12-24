Машину ЧОПа разорвало во время страшной аварии в Приморье

Уссурийск, 24 декабря. Автомобиль частного охранного предприятия попал в страшное ДТП в Уссурийске Приморского края.

Сообщается, что в результате аварии машину буквально разорвало. Инцидент произошел 23 декабря. Остальные подробности происшествия в настоящее время остаются неизвестными.

Отмечается, что во время ДТП пострадал водитель служебной машины и был госпитализирован прибывшей скорой.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают дальнейшую причину случившегося.