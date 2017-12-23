В Приморье женщина случайно сбила десятилетнего ребенка

Дальнореченск, 23 декабря. Жительница Приморского края случайно совершила наезд на школьника.

Сообщается, что инцидент произошел в городе Дальнореченск. Управлявшая автомобилем 55-летняя женщина не учла погодные условия и гололед из-за которых не смогла справиться с управлением и совершила наезд на кирпичный гараж. От удара машину развернуло и отбросило на проезжую часть дороги, где в это время шел десятилетний мальчик, говорится в материале «Deita.ru».

Отмечается, что школьник получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.