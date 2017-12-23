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В Приморье женщина случайно сбила десятилетнего ребенка
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    В Приморье женщина случайно сбила десятилетнего ребенка

    5:46  23 Декабря 2017
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    В Приморье женщина случайно сбила десятилетнего ребенка

    Дальнореченск, 23 декабря. Жительница Приморского края случайно совершила наезд на школьника.

    Сообщается, что инцидент произошел в городе Дальнореченск. Управлявшая автомобилем 55-летняя женщина не учла погодные условия и гололед из-за которых не смогла справиться с управлением и совершила наезд на кирпичный гараж. От удара машину развернуло и отбросило на проезжую часть дороги, где в это время шел десятилетний мальчик, говорится в материале «Deita.ru».

    Отмечается, что школьник получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом ключицы.

    Автор: Ирина Новикова
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    #дтп #прморье #дальнореченск
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