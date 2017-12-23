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В Уссурийске квартирант похитил металлическую входную дверь
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    В Уссурийске квартирант похитил металлическую входную дверь

    5:23  23 Декабря 2017
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    В Уссурийске квартирант похитил металлическую входную дверь

    Уссурийск, 23 декабря. Пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила, что житель Уссурийска заявил в дежурную часть полиции о похищении у него металлической входной двери.

    Сообщается, что потерпевший решил проверить квартиру, которую сдавал молодому человеку, и обнаружил пропажу двери.

     Причиненный ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

    Похититель был в скором времени задержан, а похищенная дверь возвращена владельцу, говорится в материале Deita.ru.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье кража. Вору может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

    Автор: Ирина Новикова
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    #кража #приморье #уссурийск
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