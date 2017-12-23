В Уссурийске квартирант похитил металлическую входную дверь

Уссурийск, 23 декабря. Пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщила, что житель Уссурийска заявил в дежурную часть полиции о похищении у него металлической входной двери.

Сообщается, что потерпевший решил проверить квартиру, которую сдавал молодому человеку, и обнаружил пропажу двери.

Причиненный ущерб был оценен в 5 тысяч рублей.

Похититель был в скором времени задержан, а похищенная дверь возвращена владельцу, говорится в материале Deita.ru.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье кража. Вору может грозить лишение свободы на срок до двух лет.