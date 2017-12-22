Шувалов указал на недостатки японского плана развития Владивостока

Владивосток, 22 декабря. Японский мастер-план развития Владивостока будет принят только после публичных слушаний. Итоговое решение примут жители города. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встречи с проектными организациями России и Японии, которые предложили идеи по развитию города.

Шувалов назвал представленный японцами план интересным, но при этом высказал несколько замечаний. В частности, предложил рассмотреть возможность изменить местоположение портовой инфраструктуры во Владивостоке

«Это не совсем современно — контейнерная перевалка в центральной части города... Или нефтеналивные танки — тоже занимают в городе одно из лучших мест», — заметил он. Кроме того, Шувалов указал и на то, что историческая часть города требует модернизации.

Ранее в администрации Приморья сообщили, что итоговай вариант плана был презентован 18 декабря. Его разработали в рамках межправительственного соглашения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

Отметим, что итоговый вариант мастер-плана Владивостока, который в том числе предусматривает вынос из центра города портовых мощностей.