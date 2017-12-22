Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Политолог предрек бегство и забвение Порошенко
Общество
Шувалов указал на недостатки японского плана развития Владивостока
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шувалов указал на недостатки японского плана развития Владивостока

    12:54  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:54  22 Декабря 2017
    1326

    Шувалов указал на недостатки японского плана развития Владивостока

    Владивосток, 22 декабря. Японский мастер-план развития Владивостока будет принят только после публичных слушаний. Итоговое решение примут жители города. Об этом заявил сегодня первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов по итогам встречи с проектными организациями России и Японии, которые предложили идеи по развитию города.

    Шувалов назвал  представленный японцами план интересным, но при этом высказал несколько замечаний. В частности, предложил рассмотреть возможность изменить местоположение портовой инфраструктуры во Владивостоке

    «Это не совсем современно — контейнерная перевалка в центральной части города... Или нефтеналивные танки — тоже занимают в городе одно из лучших мест», — заметил он. Кроме того, Шувалов указал и на то, что историческая часть города требует модернизации.

    Ранее в администрации Приморья сообщили, что итоговай вариант плана был презентован 18 декабря. Его разработали в рамках межправительственного соглашения между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ

    Договор о реализации мастер-плана Владивостокского городского округа подписан между японской архитектурно-инжиниринговой компанией «Никкен Секкей ЛТД» и Фондом единого института развития в жилищной сфере.

    Отметим, что итоговый вариант мастер-плана Владивостока, который в том числе предусматривает вынос из центра города портовых мощностей.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #шувалов #владивосток
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть