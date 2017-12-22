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Новый мэр Владивостока рассказал о планах развития города
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    Новый мэр Владивостока рассказал о планах развития города

    9:18  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:18  22 Декабря 2017
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    Новый мэр Владивостока рассказал о планах развития города

    Владивосток, 22 декабря. Новый мэр Владивостока Виталий Веркеенко пообещал «реальными делами и конкретными результатами» добиваться доверия горожан.

    В ближайшие планы Веркеенко входит знакомство с командой, структурой, деталями и проблематикой города. Вместе с депутатами новый мэр собирается определить дальнейшую стратегию и основные задачи. Затем будет разработана программа развития Владивостока, пишет Deita.ru.

    Веркеенко отметил, что мгновенно разрешить все городские проблемы не получится, однако он будет стремиться сделать город чистым и процветающим, а жизнь горожан такой, чтобы ей позавидовали жители других мегаполисов.

    Напомним, Виталий Веркеенко был избран новым мэром Владивостока накануне единогласным решением депутатов городской Думы. 28 декабря Веркеенко должен дать присягу.

    Автор: Алексей Громов
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    #владивосток #развитие #веркеенко
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