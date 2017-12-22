В Приморском вузе со студентами работал преподаватель-убийца

Владивосток, 22 декабря. В приморском МГУ имени Невельского студентов учили ранее судимые, в том числе за тяжкие преступления, преподаватели. Об этом сообщает портал Deita.ru.

По данным издания, прокуратура установила, что в приморском вузе работали преподавателями ранее судимые люди. Один из преподавателей имел судимость за особо тяжкое преступление (убийство). Еще шесть сотрудников имели судимости за преступления небольшой и средней тяжести.

По требованию прокуроров от работы со студентами отстранили двоих преподавателей. Остальные были уволены.

Напомним, ранее RT сообщила, что депутаты городской Думы избрали нового мэра Владивостока. Единогласным решением на пост градоначальника назначен гендиректор ООО «Технохолдинг Сумотори» и руководитель проекта «Приморское кольцо» Виталий Веркеенко.