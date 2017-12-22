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Политика
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Общество
«Ноев Ковчег» и «Богема» ликвидированы во Владивостоке за нарушение закона
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    «Ноев Ковчег» и «Богема» ликвидированы во Владивостоке за нарушение закона

    9:21  22 Декабря 2017  /обновлено: 9:21  22 Декабря 2017
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    «Ноев Ковчег» и «Богема» ликвидированы во Владивостоке за нарушение закона

    Владивосток, 22 декабря. Известные во Владивостоке кафе «Ноев Ковчег» и «Богема» сносят за нарушение российского законодательства, сообщили в ФССП Приморья.

    Известные в городе заведения были построены незаконным путем. Соответствующие решения были приняты в суде.

    На днях завершился снос «Ноева ковчег». Спецорганизация приступила также к ликвидации «Богемы», передает ИА «Дейта».

    Владелец не торопился прощаться с кафе. В связи с этим судебным приставом-исполнителем были вынесены постановления о взыскании исполнительского сбора. Кроме того, бизнесмену запрещен выезд за рубеж.

    «Ноев Ковчег» и «Богема» ликвидированы во Владивостоке за нарушение закона

    Ранее сообщалось, что в приморском МГУ имени Невельского студентов учили ранее судимые, в том числе за тяжкие преступления, преподаватели.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #владивосток #кафе #снос #ноев ковчег #богема
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