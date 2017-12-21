Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке
Владивосток, 21 декабря. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке.
Как пишет Deita.ru, индекс роста инвестиций составляет 110%. Это выше среднероссийского уровня.
По словам Трутнева, на Дальнем Востоке индекс роста инвестиций — 110%. Рост объемов строительства составляет 111%, рост объемов промышленного производства — 3,1%.
Он также добавил, что рост в будущем станет еще интенсивнее.