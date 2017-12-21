Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
В США займутся созданием уникальных смертоносных вирусов
Экономика
Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке

    7:30  21 Декабря 2017  /обновлено: 7:30  21 Декабря 2017
    55

    Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке

    Владивосток, 21 декабря. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке.

    Как пишет Deita.ru, индекс роста инвестиций составляет 110%. Это выше среднероссийского уровня.

    По словам Трутнева, на Дальнем Востоке индекс роста инвестиций — 110%. Рост объемов строительства составляет 111%, рост объемов промышленного производства — 3,1%.

    Он также добавил, что рост в будущем станет еще интенсивнее. 

     

     

    Автор: Алия Садыкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #владивосток #трутнев
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть