Владивосток, 21 декабря. Полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о росте инвестиций на Дальнем Востоке.

Как пишет Deita.ru, индекс роста инвестиций составляет 110%. Это выше среднероссийского уровня.

По словам Трутнева, на Дальнем Востоке индекс роста инвестиций — 110%. Рост объемов строительства составляет 111%, рост объемов промышленного производства — 3,1%.

Он также добавил, что рост в будущем станет еще интенсивнее.