Во Владивостоке избрали нового мэра
Владивосток, 21 декабря. Депутаты Думы столицы Приморья единогласно избрали новым мэром города Виталия Веркеенко. Об этом сообщает «Deita.ru».
По данным издания, на пост главы городской администрации претендовали три кандидата. Помимо 44-летнего бизнесмена, генерального директора ООО «Технохолдинг Сумотори» Виталия Веркеенко побороться за кресло градоначальника решили Алексей Литвинов и Александр Юртаев.
По результатам открытого голосования Веркеенко стал новым мэром Владивостока, за него проголосовали все 32 депутата городской Думы. Ожидается, что Веркеенко приведут к присяге 28 декабря.