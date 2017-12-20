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Общество
Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке
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    Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке

    8:47  20 Декабря 2017  /обновлено: 8:47  20 Декабря 2017
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    Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке

    Владивосток, 20 декабря. У жителей станции «Вторая речка» Владивостока в минувшую субботу пропал доступ к Сети. По словам пользователей, воспользоваться услугами провайдера они не могут в течение четырех суток.

    «Как отключили поздним вечером в субботу, так до сих пор и нет. А между тем сегодня уже среда», — рассказали жители.

    Представители провайдера поспешили оправдаться. По словам специалиста технической поддержки, в районе «Второй речки» случилась авария, из-за которой произошел обрыв проводов.

    Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке

    Ликвидировать последствия аварии оперативно не вышло, пишет Deita.ru

    Как сообщалось в ноябре, компьютеров и доступа к Интернету нет практически у 30% семей в Пермском крае.

    Автор: Дана Балан
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    #авария #интернет #владивосток #сеть #провайдер
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