Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке
Владивосток, 20 декабря. У жителей станции «Вторая речка» Владивостока в минувшую субботу пропал доступ к Сети. По словам пользователей, воспользоваться услугами провайдера они не могут в течение четырех суток.
«Как отключили поздним вечером в субботу, так до сих пор и нет. А между тем сегодня уже среда», — рассказали жители.
Представители провайдера поспешили оправдаться. По словам специалиста технической поддержки, в районе «Второй речки» случилась авария, из-за которой произошел обрыв проводов.
Ликвидировать последствия аварии оперативно не вышло, пишет Deita.ru.
Как сообщалось в ноябре, компьютеров и доступа к Интернету нет практически у 30% семей в Пермском крае.