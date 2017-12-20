Пользователи остались без доступа в Интернет во Владивостоке

Владивосток, 20 декабря. У жителей станции «Вторая речка» Владивостока в минувшую субботу пропал доступ к Сети. По словам пользователей, воспользоваться услугами провайдера они не могут в течение четырех суток.

«Как отключили поздним вечером в субботу, так до сих пор и нет. А между тем сегодня уже среда», — рассказали жители.

Представители провайдера поспешили оправдаться. По словам специалиста технической поддержки, в районе «Второй речки» случилась авария, из-за которой произошел обрыв проводов.

Ликвидировать последствия аварии оперативно не вышло, пишет Deita.ru.

Как сообщалось в ноябре, компьютеров и доступа к Интернету нет практически у 30% семей в Пермском крае.