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Припарковавшийся на путях водитель остановил трамваи во Владивостоке
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    Припарковавшийся на путях водитель остановил трамваи во Владивостоке

    7:46  20 Декабря 2017  /обновлено: 7:46  20 Декабря 2017
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    Припарковавшийся на путях водитель остановил трамваи во Владивостоке

    Владивосток, 20 декабря. Трамвай не смог проехать из-за припаркованного автомобиля на остановке Клубная во Владивостоке.

    Видео о заторе на дороге опубликовал житель города в социальных сетях. По его словам, во Владивостоке живут «сознательные» водители. Он отметил, что водитель машины припарковался и ушел, создав пробку. Также автор поста добавил, что пассажиры трамвая пытались сдвинуть машину с места, но не смогли.

    Как пишет Deita.ru, видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Многие комментаторы рекомендовали вызвать эвакуатор.

    Автор: Алия Садыкова
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    #владивосток #трамвай
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