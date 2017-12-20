Припарковавшийся на путях водитель остановил трамваи во Владивостоке

Владивосток, 20 декабря. Трамвай не смог проехать из-за припаркованного автомобиля на остановке Клубная во Владивостоке.

Видео о заторе на дороге опубликовал житель города в социальных сетях. По его словам, во Владивостоке живут «сознательные» водители. Он отметил, что водитель машины припарковался и ушел, создав пробку. Также автор поста добавил, что пассажиры трамвая пытались сдвинуть машину с места, но не смогли.

Как пишет Deita.ru, видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Многие комментаторы рекомендовали вызвать эвакуатор.