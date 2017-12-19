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Роспотребнадзор предупредил, что Дед Мороз и Снегурочка могут быть мошенниками
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    Роспотребнадзор предупредил, что Дед Мороз и Снегурочка могут быть мошенниками

    2:27  19 Декабря 2017
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    Роспотребнадзор предупредил, что Дед Мороз и Снегурочка могут быть мошенниками

    Владивосток, 19 декабря. Роспотребнадзор предупредил россиян, что приглашаемые на новогодние празднества Дед Мороз и Снегурочка могут быть мошенниками.

    Ведомство отметило, что нельзя приглашать домой случайны людей в костюмах. Агентства, оказывающие подобные услуги, в обязательном порядке должны предоставлять документы.

    Также можно ознакомиться с отзывами об их работе в интернете и посмотреть видеозаписи с мероприятий.

    Подчеркивается, что со сказочными героями нужно обязательно подписать договор на оказание услуг, в котором должен быть прописан предмет договора, сроки исполнения, стоимость услуг, а также ответственность сторон за неисполнение обязательств по договору, пишет Deita.ru.

    Автор: Ирина Новикова
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    #мошенничество #роспотребнадзор #приморье
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