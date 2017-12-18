Зрителей цирка во Владивостоке удивили львицы размера «плюс сайз»

Владивосток, 18 декабря. Первые гости цирка во Владивостоке, открывшегося после реконструкции, удивились внушительным габаритам животных, выступающих в рамках шоу «Империя львиц». Снимок с репетиции, появившийся в Сети 16 декабря, вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей.

На кадре с генерального прогона выступления два тигра и две львицы стоят на задних лапах. При этом, львицы выглядят сильно потолстевшими.

Многие решили, что животные, сидевшие без дела во время капитального ремонта цирка, серьезно набрали вес и теперь страдают ожирением.

«Какие львицы! Прям как моя кошка, жирненькие», — написал один из пользователей.

«Они беременные что ли, или жирненькие?», — спросил другой.

По данным некоторых СМИ, зоозащитники даже обратились в правоохранительные органы с требованием провести проверку. В краевом УМВД факт обращения пока не утвердили.

Дрессировщик растолстевших львиц Виталий Смолянец прокомментировал ситуацию в интервью агентству РИА Новости.

«Я считаю, что этим (упитанностью) гордиться надо, а не расстраиваться. У нас животные возрастные. Человек с возрастом начинает полнеть, то же самое и животные. Они рожали, а после родов поправляются… Мы следим за их здоровьем», — заявил Смолянец.

По его словам, все животные прекрасно себя чувствуют. Лишний вес не мешает им работать и свободно двигаться. Дрессировщик также заверил, что львы питаются всего один раз в день — вечером.