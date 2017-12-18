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Зрителей цирка во Владивостоке удивили львицы размера «плюс сайз»
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    Зрителей цирка во Владивостоке удивили львицы размера «плюс сайз»

    11:40  18 Декабря 2017  /обновлено: 11:40  18 Декабря 2017
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    Зрителей цирка во Владивостоке удивили львицы размера «плюс сайз»

    Владивосток, 18 декабря. Первые гости цирка во Владивостоке, открывшегося после реконструкции, удивились внушительным габаритам животных, выступающих в рамках шоу «Империя львиц». Снимок с репетиции, появившийся в Сети 16 декабря, вызвал большой резонанс среди интернет-пользователей.

    На кадре с генерального прогона выступления два тигра и две львицы стоят на задних лапах. При этом, львицы выглядят сильно потолстевшими.

    Многие решили, что животные, сидевшие без дела во время капитального ремонта цирка, серьезно набрали вес и теперь страдают ожирением.

    «Какие львицы! Прям как моя кошка, жирненькие», — написал один из пользователей.

    «Они беременные что ли, или жирненькие?», — спросил другой.

    По данным некоторых СМИ, зоозащитники даже обратились в правоохранительные органы с требованием провести проверку. В краевом УМВД факт обращения пока не утвердили.

    Дрессировщик растолстевших львиц Виталий Смолянец прокомментировал ситуацию в интервью агентству РИА Новости.

    «Я считаю, что этим (упитанностью) гордиться надо, а не расстраиваться. У нас животные возрастные. Человек с возрастом начинает полнеть, то же самое и животные. Они рожали, а после родов поправляются… Мы следим за их здоровьем», — заявил Смолянец.

    По его словам, все животные прекрасно себя чувствуют. Лишний вес не мешает им работать и свободно двигаться. Дрессировщик также заверил, что львы питаются всего один раз в день — вечером.

    Автор: Дима Оленин
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    #ожирение #владивосток #животные #львы #цирк
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