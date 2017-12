Зрителей цирка во Владивостоке удивили львицы размера «плюс сайз»

Первая репетиция! Тигров, львиц, обезьянок, кошек, мопса и других животных привезли в цирк несколько дней назад. Мы побывали генеральном "прогоне" предстоящего шоу. Смотрите!

A post shared by PrimaMedia • Владивосток (@primamedia) on Dec 15, 2017 at 8:01pm PST