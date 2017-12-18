Имя погибшего в Сирии генерала Асапова присвоили школе в Приморье

Владивосток, 18 декабря. Одной из лучших средних школ Уссурийска присвоили имя погибшего в Сирии российского генерал-лейтенанта Валерия Асапова. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Имя погибшего генерал-лейтенанта присвоено школе №25, соответствующее постановление подписал глава администрации городского округа Евгений Корж.

«Валерий Асапов был настоящим героем, с его именем связано немало доблестных страниц современной военной истории России. Считаю правильным, что одно из лучших общеобразовательных учреждений Уссурийска будет носить имя генерала-героя», — заявил глава администрации.

Пресс-служба ведомства отмечает, что в школе действует поисковый отряд «25-я рота», в котором состоят юнармейцы. Именно они работали над проектом «Имя героя — школе», в рамках которого школьники изучали материалы о жизни и военной службе Валерия Асапова.

Напомним, генерал-лейтенант Валерий Асапов погиб 24 сентября 2017 года в Дейр эз-Зоре. К гибели военного привело точечное попадание выпущенной боевиками террористической организации ИГИЛ1 (запрещена на территории РФ) мины, сообщает Газета.ru. В Сирии Валерий Асапов был старшим группы российских военных советников.

1 Организация запрещена на территории РФ.