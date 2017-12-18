Тараканы в популярном торговом центре возмутили жителей Владивостока

Владивосток, 18 декабря. Тараканы, которые были обнаружены в кафе в популярном торговом центре, стоили предприятию общепита двухмесячного запрета на работу.

Как сообщает Deita.ru, речь идет о кафе «MИКАН», что в ТЦ «Черемушки», на деятельность которого жаловались посетители. С проверкой в общепит пожаловал Роспотребнадзор.

Санитарные врачи обнаружили, что в кафе нарушается, в том числе, технологический процесс приготовления пищи. Первореченский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности «MИКАН» сроком на 60 суток.