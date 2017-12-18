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Общество
Тараканы в популярном торговом центре возмутили жителей Владивостока
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    Тараканы в популярном торговом центре возмутили жителей Владивостока

    6:35  18 Декабря 2017  /обновлено: 6:36  18 Декабря 2017
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    Тараканы в популярном торговом центре возмутили жителей Владивостока

    Владивосток, 18 декабря. Тараканы, которые были обнаружены в кафе в популярном торговом центре, стоили предприятию общепита двухмесячного запрета на работу.

    Как сообщает Deita.ru, речь идет о кафе «MИКАН», что в ТЦ «Черемушки», на деятельность которого жаловались посетители. С проверкой в общепит пожаловал Роспотребнадзор.

    Санитарные врачи обнаружили, что в кафе нарушается, в том числе, технологический процесс приготовления пищи. Первореченский районный суд назначил наказание в виде приостановления деятельности «MИКАН» сроком на 60 суток.

    Автор: Константин Терехов
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    #владивосток #кафе #тараканы
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