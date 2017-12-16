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Происшествия
В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу
Происшествия
В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу
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    В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу

    4:24  16 Декабря 2017
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    В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу

    Владивосток, 16 декабря. Местный житель, подозреваемый в изнасиловании школьницы, задержан в Приморском крае.

    Сообщается, что 39-летний мужчина, являющийся отцом троих детей, задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

    По данным следствия, преступление было совершено летом 2017 года в городе Артем. Правоохранители отметили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О содеянном стало известно, когда школьница обо всем рассказала своей матери.

    Автор: Ирина Новикова
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    #изнасилование #приморье
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