В Приморье судят многодетного педофила, изнасиловавшего школьницу

Владивосток, 16 декабря. Местный житель, подозреваемый в изнасиловании школьницы, задержан в Приморском крае.

Сообщается, что 39-летний мужчина, являющийся отцом троих детей, задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки.

По данным следствия, преступление было совершено летом 2017 года в городе Артем. Правоохранители отметили, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. О содеянном стало известно, когда школьница обо всем рассказала своей матери.